20 jaar na Sabena. Marie-Luces man en piloot Michel stapte uit het leven: “Van Sabena naar een ‘grondjob’, erger kon niet. Alleen wie gevlogen heeft, begrijpt dat”

“Wat blijft er nog voor me over? Morgen naar de dop gaan, zeker? En kijken hoe ik met mijn vrouw — die nu ook zonder werk zit — en mijn kinderen kan overleven. Ik weet niet wat morgen zal brengen. De onzekerheid knaagt.” Zo getuigde Michel Rongé op 8 november 2001 in deze krant. Net als zijn vrouw-stewardess had de 37-jarige piloot en vader van vijf uit Overijse een dag eerder zijn droomjob abrupt zien crashen. Amper vijf maand later zou hij wanhopig én werkloos uit het leven stappen. “Zonder het faillissement van Sabena zou Michel vandaag nog hier zijn, zeker weten”, zegt zijn weduwe en ex-stewardess Marie-Luce Fassin (57).