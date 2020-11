20 jaar na gruwel filmt Gaia opnieuw wantoestanden op veemarkt, handelaars: “Michel Vandenbosch mag komen tonen hoe het moet”

Scholen weer open na verlengde herfstva­kan­tie: “We hebben er vertrouwen in”

6:14 Na een extra lange herfstvakantie openen de scholen vandaag opnieuw de deuren. Ondanks de verbeterende coronacijfers, zijn er kritische stemmen die vinden dat het te vroeg is om kinderen opnieuw massaal naar de klas te sturen. De scholen en de vakbonden hebben er alleszins vertrouwen in dat alles op een veilige manier kan verlopen. "Maar we houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en zullen ingrijpen als het nodig is", klinkt het unaniem.