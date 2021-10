20.000 Belgen leven zich uit in ‘re-enactment’: “Niet voor watjes, we kneuzen geregeld een rib”

Voor de Antwerpse burgemeester was het eenmalig, zo'n optreden als Romein, maar voor duizenden Belgen is het hun grote hobby om zichzelf dankzij de verkleedkoffer terug te flitsen in de tijd. "Hoeveel precies, daar is moeilijk een juist cijfer op te kleven, maar we schatten zo'n 20.000", zegt Filip Haese van koepelorganisatie Historia Mundi. "Er zijn zo'n honderd actieve verenigingen in ons land die ofwel aan re-enactment of aan 'living history' doen. Bij dat laatste kruipen deelnemers in de huid van onze voorouders en gedragen ze zich naar de gebruiken uit die tijd. Bij re-enactment speel je historische gebeurtenissen - veelal oorlogen of veldslagen - zo goed mogelijk na."