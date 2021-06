“2 miljoen euro omzet door de neus geboord”: schrappen Tomorrowland is drama voor meer dan 2.500 bedrijven en leveranciers

Muziek Vincent Van Trier, koning van de Carré: “Tiendui­zen­den mensen op festivals en wij nog altijd dicht: dat zou toch héél bizar zijn?”

19 juni September. Het is nog een hele zomer verder, maar dan wil Vincent Van Trier (38) ‘zijn’ discotheek Carré in volle glorie - en dus met zweterige lijven op de dansvloer - eindelijk terug openen. “Deze zomer mogen tienduizenden mensen naar festivals gaan. Het zou héél bizar zijn als ik dan dicht moet blijven. Tegen dan moet toch iedereen gevaccineerd zijn, dan is het toch veilig?”