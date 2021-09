2.812 leerlingen en 220 personeelsleden testen positief op corona sinds start van schooljaar

De coronabesmettingen komen opvallend vaker voor in het basisonderwijs en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Deze cijfers bevestigen nogmaals dat vaccinatie er echt toe doet”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De besmettingen hadden tot gevolg dat in totaal 5.322 leerlingen (0,44 procent) en 240 personeelsleden (0,14 procent) in quarantaine moesten geplaatst worden.

Kritiek

In de voorbije week kwam er steeds meer kritiek op de volgens sommigen te strenge quarantaineregel in het onderwijs. Zodra er in een klas binnen de twee weken twee kinderen besmet raken en er een link wordt vermoed, moet de hele klas in quarantaine. Ook als een leerkracht positief test, moet de hele klas in afzondering.