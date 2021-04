2.000 fietsers voerden actie in Brussel voor versoepelingen

Ontbijten met HLN-lezer Dirk Van Cauteren (66) : “Nog 5.000 dagen en ik ben tachtig. Die wil ik graag ten volle beleven”

6:00 In onze rubriek ‘Ontbijt met lezer’ schoven we dit weekend aan bij Dirk Van Cauteren (66) uit Liedekerke. Dirk en zijn vrouw Magda (65) omringen zich graag met positieve mensen. Toen hun twee kinderen nog klein waren was hun garage in Dilbeek de speelclub van de buurt. Later werd het een clubhuis met kickertafel en frigo met een poster van Naomi Campbell. “Wij werden ook uitgenodigd op de trouwfeesten van de vriendjes van onze kinderen”.