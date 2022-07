19 procent meer kinderen op kamp aan verlaagd tarief

Heyo heeft deze zomer 24.500 kinderen op kamp, in Vlaanderen en het buitenland, verspreid over in totaal 1.133 kampen. Omdat het vakantiebudget van veel ouders de laatste jaren gedaald is, hebben deze zomer minder kinderen één of meer kampen op de planning. Ook het aantal lastminute inschrijvingen blijft uit, merkt Heyo op. Bovendien zijn er tot een vijfde meer ouders die hun kind aan een verminderd tarief op kamp laten gaan, en er is ook veel vraag naar korting.