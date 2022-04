189 sociale huurders betrapt bij buitenlands eigendomsonderzoek

Belgen brengen recordaan­tal afgedankte elektrotoe­stel­len binnen

In 2021 hebben Belgen in totaal 128.467 ton afgedankte elektrotoestellen en lampen binnengebracht bij Recupel. Dat is een stijging met 3,7 procent ten opzichte van 2020, dat ook al een recordjaar was, blijkt dinsdag uit cijfers van de organisatie.

12 april