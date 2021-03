17 verdachten onder aanhoudingsbevel in onderzoek naar cryptofoons van Sky ECC

De Wever over kantelpunt in strijd tegen georgani­seer­de misdaad: “Plotseling wordt de grot van Ali Baba open gesmeten”

6:35 Operatie Sky, de grootste politieactie die ooit in ons land plaatsvond, is een kantelpunt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in ons land: 48 personen opgepakt, 200 huiszoekingen, 17 ton cocaïne onderschept en 1,2 miljoen euro cash geld in beslag genomen. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) verduidelijkt bij VTM Nieuws dat het om een ongeziene actie gaat. “Plotseling wordt de grot van Ali Baba open gesmeten. De hele wereld kijkt nu naar ons”, aldus De Wever.