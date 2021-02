17-jarige jongen geeft zich aan na ongeval waarbij Louhan (8) en Leyla (4) omkwamen: “Ik zat achter het stuur”

Louhan (8) en Leyla (4) kwamen zaterdagmiddag om bij een ongeval in Moeskroen, in de provincie Henegouwen. De kindjes zaten achteraan in de auto, toen hun stiefvader A.V. (38) na een eerste botsing en woordenwisseling, de achtervolging inzette op een zwarte Volkswagen. Enkele minuten later botsten ze tegen een verlichtingspaal. De kinderen waren op slag dood en de andere bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. “Ik kan het amper beseffen”, reageerde moeder Sabrina emotioneel in het VTM NIEUWS zondagavond. “Het is echt hard. Ik heb niet veel geslapen. Ik denk aan de laatste keer dat ze me zegden dat ze van me hielden en me een kus gaven. Er zijn geen woorden voor.”