169.000 kandidaten op wachtlijst voor sociale woning

Eva (35) ruilt de stad in voor het platteland, en ze is niet alleen. Makelaar: “Hype om in binnenstad te wonen is er aan het uitgaan”

28 juni Met stijgende prijzen in de stad en een stijgende vraag naar woningen met een tuin, kiezen steeds meer mensen ervoor om te verhuizen naar ‘het platteland’. Zo ook momfluencer Eva Tuytelaers (35) die na 10 jaar in de stad terugkeert naar haar roots in de Kempen. Zij hoopt haar vrienden uit de stad zo vaak mogelijk naar Ravels te lokken met een toffe logeerkamer. En Eva is lang niet de enige die ervoor kiest om van omgeving te veranderen, bevestigt makelaar Dimitri Wellens van vastgoedbedrijf Wellimmo. “Voor hetzelfde geld krijg je in de groene rand meer dan je in de stad zou krijgen.”