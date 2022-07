168 besmettingen met apenpokkenvirus vastgesteld in België

Het gaat om 92 patiënten in Vlaanderen, 64 in Brussel en 13 in Wallonië. Alle gevallen zijn mannen, tussen 20 en 62 jaar oud. Tot nu toe kwam de ziekte vooral voor in beboste delen van Centraal- en West-Afrika met sporadisch gevallen in andere landen, gelinkt aan een reis naar die gebieden. Sinds begin mei van dit jaar verspreidt de ziekte zich echter in Europa en daarbuiten.