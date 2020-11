16 procent van Vlaamse woonzorgcentra telt tien of meer besmettingen: “Bijna verdubbeling van het aantal Covid-gevallen op een week”

Het aantal besmettingen in de woonzorgcentra blijft hoog. Dat heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht gezegd. Het aantal nieuwe besmettingen in de woonzorgcentra verdubbelt nog elke week, maar stijgt wel minder snel. In 16 procent van de Vlaamse woonzorgcentra zijn er tien of meer coronabesmettingen.

"Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel zien we bijna een verdubbeling van het aantal Covid-gevallen in vergelijking met de week ervoor. Het aantal stijgt wel minder snel", zegt Van Gucht. Momenteel hebben in totaal 48 bewoners op de 1.000 bewoners in de Vlaamse woonzorgcentra een coronabesmetting, vorige week waren dat er 25. In Wallonië gaat het om een stijging van 67 tot 108 besmettingen per duizend bewoners, in Brussel van 39 tot 61.

Van de Vlaamse woonzorgcentra heeft momenteel 41 procent te kampen met minstens één besmetting, in Wallonië 62 procent en in Brussel 53 procent. "Het aantal Covid-vrije woonzorgcentra neemt dus nog steeds af", aldus Van Gucht.

Grote uitbraken nemen toe

Ook het aantal grote uitbraken, met 10 of meer besmettingen, blijft toenemen. In Vlaanderen gaat het nu om 16 procent van de woonzorgcentra, in Wallonië om 26 procent en in Brussel om 16 procent.

"Met de toename van het aantal besmettingen in de woonzorgcentra beleeft het personeel een moeilijke tijd. Deze zware taak in combinatie met besmettingen bij het personeel zelf, heeft helaas tot gevolg dat meer en meer personeel uitvalt", zegt Van Gucht. "Veel studenten werken daarom als vrijwilliger in verschillende zorgsectoren, vooral in de woonzorgcentra. We willen onze steun betuigen aan het personeel en aan de studenten, de vrijwilligers en de mantelzorgers."