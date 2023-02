16-jarige met plannen voor terroristische aanslag weer vrijgelaten: hoe kan dat? “Beslissing is niet over één nacht ijs gegaan”

“Stop met misdrijven te plegen... Jullie kunnen het gewoon niet”: neven veroor­deeld na knullige poging om verzekerin­gen op te lichten

Twee neven zijn door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld voor het ensceneren van een aanrijding in Zemst. Wat ze niet doorhadden, was dat alles gezien werd door een getuige én dat camera’s het voorval hadden geregistreerd. “Dit dossier had zo in satireprogramma ‘In de Gloria’ kunnen zitten”, omschreef het parket de feiten eerder.