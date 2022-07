16-jarige die stage liep bij Brusselse politie betrapt op brandstichting tijdens rellen: meelopen in defilé, dat kan hij nu wel vergeten

Jambon: “Met dit Vlaams Belang gaan we niet samenwer­ken”

Jan Jambon ziet een samenwerking “met dit Vlaams Belang” niet zitten. Dat maakte de Vlaamse minister-president duidelijk in het VTM Nieuws. “Met het politieke personeel dat er momenteel is, valt heel moeilijk samen te werken. Dat gaan we dus niet doen. De bal ligt in het kamp van Vlaams Belang om zich op een normale manier te gedragen”, klinkt het.

