16-jarige broer van pilote Zara Rutherford (19) wil jongste man worden die solo rond de wereld vliegt

De Belgisch-Britse Mack Rutherford (16) wil de jongste persoon worden die solo rond de wereld vliegt. Zijn naam doet misschien een belletje rinkelen. Mack is immers de broer van Zara Rutherford (19), die vorige maand terugkeerde van een vijf maanden durende solovlucht rond de wereld, waarmee ze de jongste vrouw is die die verwezenlijking op haar naam heeft.

Als alles volgens plan verloopt, begint Mack op 18 maart aan zijn reis rond de wereld vanaf de luchthaven van Sofia in Bulgarije. Zijn trip, die meer dan zestig stops zal tellen op vijf verschillende continenten, zal zo’n drie maanden duren, en in tegenstelling tot zijn zus, zal Mack van oost naar west reizen. Vanuit Sofia vliegt hij zuidwaarts richting Afrika met stops in Congo, Madagaskar en Mauritius. Vervolgens reist hij oostwaarts naar Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Kazachstan en Rusland. Vandaar steekt hij de Beringstraat naar Alaska over, om langs de westkust van de VS naar Mexico te vliegen. Via de oostkust van Canada steekt hij dan de Atlantische Oceaan over, om weer in Sofia te landen.

Bekijk ook: Zo werd Zara de jongste vrouw ooit die solo de wereld rondvloog

Mack heeft net als zijn zus de dubbele Britse en Belgische nationaliteit en woont in België. Hun ouders zijn ook allebei piloot. De jongen haalde in 2020 zijn vliegbrevet toen hij vijftien jaar was en heeft er ondertussen al veel vlieguren opzitten. Samen met zijn vader ondernam hij bijvoorbeeld al twee trans-Atlantische oversteken. De tiener droomt al sinds hij drie was van een toekomst als piloot. “Het is gewoon onbeschrijflijk, ik heb er altijd al van gehouden”, zegt hij. “Ik heb het geluk een familie te hebben die me kan helpen om mijn vliegen te verbeteren. Maar wat voor achtergrond je ook hebt, ik geloof dat het nooit te vroeg is om aan je dromen te werken en je mag jezelf niet laten beperken door de verwachtingen van anderen.”

Als hij slaagt in zijn plannen, zal Mack de jongste piloot worden die de wereld heeft rondgevlogen. Momenteel is dat record in handen van de 18-jarige Brit Travis Ludlow. Daarnaast zal hij ook een tweede record vestigen, namelijk dat van de jongste persoon die voor zijn solovlucht gebruikt maakt van een ultralicht vliegtuig.

Volledig scherm Mack Rutherford met zijn zus Zara, moeder Beatrice De Smet en vader Sam Rutherford. © EPA

LEES OOK: