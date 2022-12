155 passagiers bekomen in Tenerife nadat vliegtuig door bliksem werd getroffen: “Ze wilden ons terugvliegen in toestel met gaten in. Waanzin”

‘Schiphol, kluchtha­ven.’ Wat loopt er fout op de luchthaven die vroeger de beste van Europa was?

Het is overal druk op Europese luchthavens, maar nergens is de chaos zo groot als op Schiphol. Al dagen staan er ellenlange wachtrijen en KLM stuurde gisteren maar liefst 42 lege vliegtuigen terug om de boel er niet nog meer “op te stoppen”. Wat is er aan de hand op de luchthaven die al meermaals verkozen werd tot beste van Europa? “Dit trekt niemand voor de zomer recht.”

5 juni