"152 miljoen euro bedoeld voor wegwerken wachtlijsten personen met handicap blijft liggen”

Belg (78) overleden bij ongeval op snelweg in Zwitser­land

19 september Een 78-jarige Belg is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeval op de snelweg A3, nabij Berschis (kanton St. Gallen), in het oosten van Zwitserland. Het is nog niet duidelijk of de Belg overleed als gevolg van het ongeval, of dat het ongeval net veroorzaakt is door zijn overlijden.