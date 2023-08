15 werkdagen per week en maandloon tot 10.000 euro bruto: meer en meer verpleegkundigen worden zelfstandig

"Dit had veel en veel erger kunnen aflopen": gezin reageert nadat kraan op kamer van slapende kinderen valt

Het gezin van de woning waar vanmorgen een bouwkraan is op gevallen in Bellegem, is gelukkig ongedeerd. “Maar het had inderdaad veel en veel erger kunnen zijn”, reageert vader Philippe Lawaisse. “De kraan is op de kamer van de kinderen gevallen.”