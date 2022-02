15% van de kleuters scoort ondermaats op Nederlands: “Werk van lange adem om dit tekort weg te werken”

Oppositie hekelt energieak­koord: “De echte Vivaldi had tenminste zijn seizoenen netjes op een rij”

Het energieakkoord van de federale regering was een belangrijke eerste stap, maar er moeten ook structurele hervormingen komen. Dat verklaarden verschillende meerderheidspartijen in de Kamer tijdens een debat over de maatregelen om de energiefactuur te drukken. Premier Alexander De Croo benadrukte dat zijn regering maatregelen neemt die “concreet en tastbaar zijn en die onmiddellijk ingaan.” Peter Mertens (PVDA) viseerde vooral de slechte timing, met maatregelen die er pas in de lente komen. “De echte Vivaldi had tenminste zijn seizoenen netjes op een rij.”

