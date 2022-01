15 euro statiegeld voor versleten broek: de ‘properste jeans ter wereld’ is Belgisch

ONZE OPINIE. Niet alleen het virus muteert, ook de manier waarop we ermee omgaan zal dat moeten doen

Er komt een moment dat niet enkel het virus zelf, maar ook onze maatregelen voor problemen zorgen. Daar lijken we tijdens deze omikrongolf al tegenaan te schuren. Niet de ziekenhuisopnames ontwrichten dan de maatschappij, maar het feit dat mensen die besmet raken massaal in quarantaine moeten. In Amsterdam denken ziekenhuizen er daarom al aan om besmet personeel -dat geen symptomen heeft- gewoon te laten doorwerken. Politici praten al maanden over “leren leven met het virus”, het is hoog tijd dat er nu ook écht een plan komt.

8 januari