14 procent laat vaccinatiedatum schieten, 11 juli daardoor toch haalbaar als vaccinatiestreefdatum: “Het kan, maar eigenlijk hopen we het net niét te halen”

Doordat steeds meer mensen niet komen opdagen voor hun vaccinatie-afspraak, daalt zowel de pot reservekandidaten via Qvax als het aantal nog uit te nodigen Vlamingen zienderogen. Gisterenochtend moesten nog ongeveer 350.000 Vlamingen uitgenodigd worden, vanochtend was dat al gedaald tot 286.000. In Gent is zelfs al iederéén boven de 16 jaar uitgenodigd, en wie zijn brief per post nog niet heeft ontvangen, mag deze namiddag gewoon naar Flanders Expo trekken om er zonder afspraak een Pfizer-vaccin te krijgen. Ook in Geraardsbergen zijn alle uitnodigingen verstuurd, de meeste andere centra moeten nog ongeveer 5 procent uitsturen.

Het gaat dus plots bijzonder snel, waardoor ook steeds meer tieners een prik krijgen, zoals we vanmorgen al schreven. Volgens de jongste cijfers kregen al 37.095 Vlamingen tussen 16 en 19 jaar minstens een eerste prik.

Onvoorspelbare staart

Doordat het aantal ‘no shows’ blijft oplopen, vorige week tot 14 procent, komen er andere plaatsen vrij voor mensen die wel nog graag snel een prik krijgen, bevestigt Joris Moonens, de woordvoerder van Zorg en Gezondheid. In totaal kwamen al 220.000 mensen niet opdagen, en weigerden 70.000 tot 80.000 mensen expliciet hun vaccin. “Daardoor zijn de meeste vaccinatiecentra inderdaad aan hun laatste uitnodigingen bezig. De komende dagen en weken zullen steeds meer centra in de situatie van Gent komen, al kunnen er lokale verschillen zijn.”

Tegen 11 juli iedereen een uitnodiging verstuurd hebben, is dus haalbaar, al blijft de situatie onvoorspelbaar, zegt Moonens. “Hoe meer mensen afzeggen, hoe vroeger het moment zal vallen dat iedereen uitgenodigd is. Eigenlijk kan je dus zeggen dat wij de datum net niét hopen te halen, wat zou betekenen dat veel mensen wél bereid zijn zich nu te laten vaccineren. Bij een vaccinatiebereidheid van 100 procent is 11 juli door de haperende leveringen absoluut onhaalbaar, de vraag is nu nog waar we uiteindelijk zullen uitkomen.”

Wel is er goed nieuws over een verhoogde levering van Johnson & Johnson volgende week, die naar de reservelijst Qvax zal gaan voor min-41-jarigen die zich hebben aangemeld voor dat vaccin. Algemeen gaat het agentschap nu uit van 90 procent vaccinatiegraad tegen 11 juli.

Het wordt voor Zorg en Gezondheid nu steeds meer een kwestie van micromanagement bij de verdeling van de vaccins, zegt Moonens. “Wij juichen initiatieven zoals in Gent om de vaccinatiegraad te verhogen uiteraard toe, maar vragen toch ook wat overleg van de centra, om de puzzel van de verdeling én herverdeling tussen centra de komende weken zo efficiënt mogelijk te leggen.”

“Risico op uitbraken blijft als vaccinatiegraad niet hoog genoeg is”

Ook viroloog Steven Van Gucht zei vanmiddag in VTM Nieuws dat 11 juli toch halen niet per se goed nieuws is. "Het is positief te horen dat we vooruitgang maken. Maar als dat is omdat een deel van de mensen niet komt opdagen, is dat niet per se goed nieuws. Als de vaccinatiegraad niet hoog genoeg gaat, lopen we toch nog risico op grote uitbraken in de toekomst. We hebben er alle belang bij dat zo veel mogelijk Belgen zich laten vaccineren om een mooiere zomer en veiliger najaar tegemoet te gaan.”

Ook wijst Van Gucht erop dat een eerste prik niet voldoende beschermt tegen de meer besmettelijke Deltavariant, en de campagne tegen 11 juli dus verre van afgelopen is.