14 overlijdens en 24 hersenletsels gelinkt aan crèches, 1 mea culpa: moet topvrouw Agentschap Opgroeien opstappen?

Meulebeke / Oostrozebeke Oostroze­beek­se schepen zwaarge­wond na ongeval met fiets

In de Steenovenstraat in Meulebeke is donderdag rond 16.40 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd met een fietser. De fietser was schepen Jacques Goemaere in Oostrozebeke. Hij wilde de straat oversteken met zijn fiets. Net op dat moment werd hij gegrepen door een auto. Zijn toestand is kritiek.

17 juni