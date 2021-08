14-jarig kind reisde alleen van Afghanistan naar België

Experts: “Situatie in Afghanis­tan betekent niet meteen grotere ter­reurdrei­ging in België”

23 augustus De machtsovername door de taliban in Afghanistan lijkt op korte termijn niet tot een groter risico op terrorisme in België te leiden, zeggen experts. Volgens Sven Biscop van het Egmont Instituut is het bijkomend risico ook in een latere fase beperkt, omdat de taliban volgens hem niet twee keer dezelfde fout zullen maken. Pieter Van Ostaeyen houdt wel een slag om de arm.