135 Vlaamse gemeenten bouwen te weinig sociale woningen

Elektri­sche revolutie op de weg: marktaan­deel van nieuwe elektri­sche auto's stijgt

De elektrificatie van het Belgische wagenpark gaat snel vooruit. In het eerste kwartaal is al vier op tien van de nieuw ingeschreven wagens geëlektrificeerd (hybride of volledig elektrisch), zo blijkt uit het kwartaaloverzicht van sectororganisatie Febiac.