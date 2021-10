133 gemeenten nemen deel aan jaarlijks nationaal testmoment BE-Alert

Deze Vlaamse spitstech­no­lo­gie voorspelt uren op voorhand waar overstro­min­gen zullen toeslaan, maar nog geen Belgische gemeente maakt er gebruik van

15 juli “Over anderhalf uur zal er 30 centimeter water in de Kerkstraat staan”. Met technologie van het Leuvense ingenieursbedrijf Hydroscan had de ravage door wateroverlast in grote delen van ons land misschien niet minder groot geweest, maar waren bewoners en hulpdiensten mogelijk wél beter voorbereid. Het systeem zegt uren op voorhand - wanneer er nog geen vuiltje aan de lucht is - waar een overstroming heel precies zal toeslaan. “Met onze software waren de hulpdiensten vroeger gewaarschuwd, waren ze sneller ter plaatse geweest en hadden bewoners eerder geëvacueerd kunnen worden.” En toch wordt de technologie van eigen bodem nog niet toegepast in eigen land.