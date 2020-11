130 overlijdens gerapporteerd in Vlaamse woonzorgcentra: “Stijgende cijfers nog niet gestopt"

Zwaarbe­wolk­te dinsdag met soms wat regen

12:27 Deze namiddag zijn er in het westen en het centrum van het land meestal veel wolken en kan er lokaal regen of een bui vallen. Over het oosten van het land is het vaak droog met meer kans op enkele opklaringen. Het is nog steeds zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 12 graden in de Hoge Venen tot 16 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.