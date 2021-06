130.000 ‘Brusselse’ vaccins niet naar Brusselaars gegaan, Vlaanderen en Wallonië houden compensatie tegen

Meer dan een kwart van alle coronavaccins die in het Brusselse gewest zijn toegediend, is niet naar Brusselaars gegaan. Dat schrijft Le Soir vandaag. Doordat vaccinaties geregistreerd worden volgens de woonplaats van de gevaccineerde, is de achterstand van Brussel op Vlaanderen en Wallonië op dit moment dan ook vooral schijn. Maar van enige compensatie is voorlopig geen sprake.

De 'trage' vaccinatiecampagne in Brussel beroert al weken de gemoederen. Want terwijl in Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap al meer dan 50 procent van de volwassenen een eerste coronaprik heeft gekregen, is dat in Brussel nog geen 40 procent. De kloof wordt bovendien ook alsmaar groter. En dat terwijl elke regio wel gewoon elke week vaccins ontvangt volgens het bevolkingsaantal, en dus in theorie even snel zou moeten kunnen vooruitgaan. Vlaanderen krijgt om en bij de 57,81 procent van de pot, Wallonië 31,33 procent, Brussel 10,18 procent en de Duitstaligen 0,68 procent.

Brussel klaagt echter al langer aan dat de statistieken niet correct zijn. In de 19 gemeenten van het gewest zijn namelijk tienduizenden werknemers uit Vlaanderen en Wallonië gevaccineerd met vaccins die voor Brussel voorzien waren. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorgkundigen van ziekenhuizen en woonzorgcentra die op hun werkplek zijn ingeënt, maar wel in de statistieken van hun woonplaats terechtkomen. Onlangs kwam uit dat ook enkele duizenden Vlamingen en Walen zich onterecht in Brussel hadden ingeschreven. Doordat de controle daarop ontbrak, werden zij ook effectief in de hoofdstad gevaccineerd.

Het federale gezondheidsinstituut heeft nu becijferd om hoeveel personen het gaat. Volgens Le Soir, dat de cijfers kon inkijken, is in Brussel meer dan een kwart van alle beschikbare vaccins voor een eerste dosis naar inwoners uit een andere regio gegaan; 129.297 op een totaal van 478.788 om precies te zijn. Ook de andere regio's hebben inwoners uit een buurgewest gevaccineerd, maar in veel lagere aantallen. Het gaat dan in hoofdzaak om werknemers rond de taalgrens.

Geen compensatie

Volgens de Brusselse gezondheidsdiensten is er dus geen enkele sprake van 'traagheid’ in de campagne. Meer zelfs: rekening houdend met de cijfers zou Brussel eigenlijk bovenaan moeten staan, met een vaccinatiegraad van 51 procent, op gelijke hoogte met Wallonië en nog voor Vlaanderen, dat op 49 procent zou eindigen.

Het Brusselse gewest heeft al verschillende keren om compensatie door de twee andere gewesten en het federale niveau gevraagd, maar kreeg tot nog toe nul op het rekest, aldus Le Soir. Vandaag ligt de kwestie opnieuw op tafel op het overleg van de verschillende ministers van Volksgezondheid. Het federale niveau zou wel bereid zijn om Brussel 20.000 vaccins extra te geven als compensatie voor de vaccinatie van de personeelsleden van de Europese instellingen, de diplomaten, de militairen en de Olympische atleten.

Verschil in vaccinatiegraad blijft

Dat Brussel meer vaccins heeft toegediend, betekent echter niet dat er plots geen probleem meer is met de vaccinatiegraad in het gewest. Die blijft bij de oudere bevolkingsgroepen wel degelijk lager dan in Vlaanderen en Wallonië. Zo is in Vlaanderen meer dan 96 procent van de 85-plussers gevaccineerd, in Brussel is dat net geen 81 procent. Bij de 75- tot 84-jarigen gaat het zelfs om 97,5 procent in Vlaanderen, en slechts 78,4 procent in Brussel.

Ook bij de min-65-jarigen met onderliggende aandoeningen loopt Brussel achterop, met nog maar 66 procent gevaccineerden tegenover 84 procent in Vlaanderen en 75 procent in Wallonië.

