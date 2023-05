13-jarig zusje van Raul (9) zes uren lang verhoord als kroongetuige over marteldood van haar broertje

Strafplei­ter Omar Souidi getuigt over ongeval: “Wakker geworden toen ik tegen twee geparkeer­de auto’s reed en airbags zag opengaan”

Strafpleiter Omar Souidi heeft vorige maand twee geparkeerde auto’s geramd in Schilde. Hij was maandagavond te gast in het programma ‘De Tafel van Vier’, waar hij getuigde over het ongeval. “Ik ben naar huis gereden en wakker geworden toen ik tegen twee geparkeerde wagens reed en de airbags zagen opengaan”, vertelt de bekende strafpleiter.