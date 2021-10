13-jarig meisje uit Brasschaat al vier dagen vermist

ONZE OPINIE. Elegant is de politiek van Zuhal Demir niet. Duidelijk wel

Wat was deze week nog aanweziger dan PFOS in het bloed van 3M-buren? Ging viraler dan de coronacurve? En lijkt hongeriger dan de Vlaamse wolvenroedel? Minister Zuhal Demir (N-VA) leek deze week overal. Critici hekelen -terecht trouwens- het feit dat ze van iets cruciaal als het energiedebat een oorlogje tussen federale en Vlaamse regering heeft gemaakt. En haar temperament doet ook partijgenoten fronsen. Maar ondanks haar tekorten is het belangrijkste wapen van Demir er één waar veel politici een voorbeeld aan zouden kunnen nemen: klare taal. Zo noemde ze het energiebeleid in dit land “gewoon kut”. Elegant is dat niet. Duidelijk wel.

