13,5 procent minder verkeer op Vlaamse snelwegen in tweede week van paasvakantie

In de tweede week van de paasvakantie was er op werkdagen op de Vlaamse snelwegen 13,5 procent minder verkeer dan in de dezelfde week van 2019. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum vandaag. Ook waren er 39 procent minder files dan voor de coronapandemie.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, laten zich ook voelen op de Vlaamse snelwegen. In het voorjaar van 2020 was er een historische terugval van het verkeer en de files, maar ook in 2021 blijven de verkeersprestatie en de filezwaarte onder het niveau dat we gewoon zijn.

Er reed op de werkdagen in de tweede week van de paasvakantie 13,5 procent minder verkeer op de Vlaamse snelwegen dan twee jaar geleden. Er was 22 procent minder autoverkeer, maar wel 9 procent meer vrachtverkeer. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum kan dat zijn omdat het paasweekend dit jaar in een andere week viel dan in 2019.

De filedruk blijft ook nog altijd 39 procent onder het niveau van voor de pandemie. Op de snelwegen in de Antwerpse regio lag de filezwaarte 52 procent lager dan in april 2019, op de snelwegen in de regio Brussel 54 procent lager. Alleen in de Gentse regio is de filezwaarte aanzienlijk zwaarder dan normaal, maar dat is het gevolg van langdurige werkzaamheden in die regio.