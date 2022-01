125.000 besmettingen per dag: kunnen we dat aan? “Samenleving dreigt 2 tot 4 weken stil te vallen”

ONZE OPINIE. Hoe verfris­send zou het zijn om De Croo, Jambon en co te horen erkennen dat ze er eind vorig jaar een boeltje van hebben gemaakt?

Op de persconferentie na het eerste Overlegcomité van 2022 legt de premier ons ongetwijfeld uit dat we in onzekere tijden leven. Dat er hoop is dat omikron minder ziek maakt, maar dat de variant erg besmettelijk is. En dat er nog steeds druk ligt op onze ziekenhuizen die de vierde golf nog niet verteerd hebben. Alexander De Croo zal daarom eerst in het Nederlands en dan in het Frans vertellen dat er weinig manoeuvreerruimte is. Hij zal ons op het hart drukken dat we voorzichtig moeten blijven. Allicht hamert de liberaal nog eens op vaccinatie als onze belangrijkste beschermmuur. Ongetwijfeld volgt dan wel nog een schouderklopje, want hé, we boosteren er ondanks alle teleurstelling op los.

6 januari