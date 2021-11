12-jarig meisje uit Laken verdwenen: wie heeft Emmanuelle gezien?

Minder brieven, minder folders, meer pakjes: 44,5 procent meer pakketten verstuurd in 2020

In 2020 hebben we met z’n allen 44,5 procent meer pakketten en expreszendingen verstuurd en ontvangen dan in 2019. Dat was goed voor een omzetstijging van 34,8 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarlijkse postaal observatorium, dat het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) samenstelt op basis van gegevens van postoperatoren.

