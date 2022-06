117 besmettingen met apenpokkenvirus vastgesteld in België

Voor het eerst kind in Nederland met apenpokken

In Nederland raakte voor het eerst een kind besmet met het apenpokkenvirus. Hoe het kind het virus opliep, is nog niet duidelijk. Het gaat om een kind van basisschoolleeftijd, zegt een woordvoerster van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Gezien de symptomen is er in ieder geval geen vermoeden van misbruik”, aldus de zegsvrouw. “Er is bron- en contactonderzoek uitgevoerd en de betrokkenen zijn geïnformeerd.”

28 juni