115 extra terugkeerbegeleiders bij Fedasil en Vreemdelingenzaken

"Om het terugkeerbeleid te versterken mogen we ons niet beperken tot het afleveren van een A4'tje met vraag om het grondgebied te verlaten. We moeten mensen begeleiden naar het land van herkomst. De grote investering in terugkeerbegeleiders moet ons aanklampend beleid mogelijk maken", zegt Mahdi in een persbericht.

Correcte informatie verschaffen is "cruciaal", benadrukt het kabinet-Mahdi. "Bij de start van de asielprocedure moeten mensen de correcte informatie krijgen over hun opties. Ofwel mag je hier blijven, ofwel niet. Uiteraard blijft het mogelijk om verschillende stappen te zetten in procedures. Wanneer uiteindelijk de beslissing valt dat een verblijf in België niet mogelijk is moeten de mensen correcte informatie krijgen. Een leven uitbouwen zonder geldige verblijfsdocumenten betekent leven in onzekerheid."