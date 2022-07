11-jarige scout heel de nacht vermist na totemproef, maar nu gevonden

De nacht van zondag op maandag was erg kort voor sommige inwoners van Biesme en Gougnies in de provincie Henegouwen. Ze werden op de hoogte gebracht van de verdwijning van de 11-jarige Alexandre die dichtbij op jongerenkamp was. Hij is lid van de junior Dion-Valmont Junior Club, gelinkt aan de Federatie van pluralistische scouts in Wallonië.

Na een nacht zoeken vernamen de inwoners van Biesme en Gougnies dat de jonge scout eindelijk was gevonden. Volgens de politie van Germinalt, Henegouwen, vond de verdwijning plaats in het kader van een totemproef. “Hij moest verschillende tests doorstaan”, zei de politie. “Als onderdeel van de oriëntatieproef werden de jongen en twee andere kameraden van zijn groep afgezet in Villers-Poterie. Alle drie moesten ze tegen 19 uur in Biesme zijn, waar hun kamp was. Zijn kameraden keerden veilig terug naar het kamp, maar hij was een stuk later.”

Zoektocht

Heel de groep van Alexander en heel wat inwoners van de buurt hebben geholpen in de zoektocht naar de jongen. Er werden zelfs helicopters, honden en een Facebookgroep ingezet om hem terug te vinden.

Eén van de bewoners die meezocht was de eigenaar van het terrein waarop de Waalse jongeren kampeerden. “We hebben niet veel geslapen”, vertrouwde ze toe aan La Meuse. “Gelukkig is alles in orde en was er meer angst dan schade. De ouders kwamen maandagmorgen kijken hoe het met de jongen ging.”

Misverstand

De 11-jarige jongen zegt dat hij eigenlijk helemaal niet verdwaald was. “Het was een misverstand over het tijdstip van terugkeer", aldus de Dion-Valmont Junior Club. Hij werd uiteindelijk gevonden in Gougnies, waar hij de nacht doorbracht bij een lokale bewoner.

Toen hij aankwam, vroeg Alexandre zich af waarom iedereen in paniek was. “Voor hem was er geen probleem omdat hij de regels had nageleefd die hij meende te hebben gehoord,” vervolgde de eigenaar van de site. “Ik kwam hem tegen en je kan zien dat hij een goede nacht had gehad. Dat was niet het geval voor zijn groep en de buurtbewoners die overal naar hem hebben gezocht.”

Alexandre’s moeder liet een korte boodschap achter op sociale media na de uitbarsting van solidariteit van de bevolking. “Alexandre maakt het erg goed”, schreef ze. “Dank aan iedereen voor hun hulp en steun. Dank u voor deze prachtige solidariteit.”