11.11.11 haalt uit naar politici met bikkelharde campagne: “Mooi gezegd, maar waar blijft de actie?”

Van hakenkrui­zen tot penissen: auto’s, gevels en brievenbus­sen in Ekerse wijk Schoon­broek beklad met graffiti

De wijk Schoonbroek in Ekeren is zaterdagnacht het actieterrein geweest van een graffitispuiter. Minstens een tiental eigendommen of auto’s werden beschadigd met hakenkruizen, verfstrepen of aanstootgevende opschriften. De man is ook gefilmd door een bewakingscamera.