11.11.11: “Gebrekkig crisisbeleid is fundamenteelste crisis”

De crisissen die de wereldbevolking de voorbije jaren moest ondergaan, blijven zich voordoen, omdat politici er maar niet in slagen de problemen bij de wortels aan te pakken. Dat stelt de koepel van internationale solidariteit 11.11.11 donderdag in een trendrapport. “Als het brandt, moet je blussen. Dat betwist niemand, maar de focus op de eigen achtertuin maakt problemen alleen maar groter”, hekelt 11.11.11-directeur Els Hertogen.

Oorlogen, klimaatrampen en economische crisissen, en op de achtergrond ook nog eens de coronapandemie: de wereld werd de afgelopen jaren niet gespaard. Deze crisissen gaven de vooruitgang die de afgelopen decennia geboekt werd een serieuze knauw, maar toch boden politici geen antwoord op die internationale uitdagingen. “De meest fundamentele crisis is die van het politieke crisisbeleid”, vindt de koepelorganisatie. “Gewone mensen zijn keer op keer de dupe.”

Ongelijkheid

Want hoe langer problemen, zoals de klimaatcrisis en de economische instabiliteit, vrij spel krijgen, hoe hoger de prijs, zowel financieel als in mensenlevens, oploopt. Wereldwijd bevinden al bijna 700 miljoen mensen zich in extreme armoede. Het verschil tussen arm en rijk is in dertig jaar nooit zo groot geweest in vele landen, zowel hoge- als lage-inkomenslanden.

“Het politieke onvermogen in ons land om het systeem te veranderen werkt averechts”, zegt Hertogen. “Onze gevaarlijke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, de steeds instabielere klimaattoestand en de nood aan internationale oplossingen kondigen zich al lang aan.”

Selectieve solidariteit

Oplossingen hiervoor worden dus niet alleen in de eigen achtertuin gevonden, en toch trappen beleidsmakers “iedere keer in diezelfde val”, hekelt Hertogen. Ze noemt de vaccinatieongelijkheid en de lapmiddelen waarmee de energiecrisis nu wordt aangepakt. “Samenwerken en investeren in een betere wereld is geen idealisme, het is een noodzaak. Ons lot is onlosmakelijk verbonden met elkaar.”

De koepelorganisatie haalt ook uit naar de selectiviteit waarmee solidariteit in Europa toegepast wordt. “Voor Oekraïners worden de grenzen wijd opengezet, maar vluchtelingen met een andere nationaliteit en vooral met een andere huidskleur worden tegengehouden aan de Europese buitengrenzen”, klinkt het nog. “Oorlog is oorlog, het recht op een veilige thuis is universeel.”

Tegelijk merkt 11.11.11 wel een aantal sprankels hoop op, bijvoorbeeld bij de tijdelijke vrijgave van vaccinpatenten. Afrikaanse landen namen daarbij het heft in eigen handen, daarbij geholpen door een kleine coalition of the willing waar ook België deel van uitmaakt.