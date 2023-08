11.000 eieren, 25 liter olie en 5 kilo bieslook: traditionele reuzenomelet lokt zesduizend mensen naar Malmedy

Van ontblote borsten voor een gratis drankje tot monokini zwemmen: waarom is de ene borst de andere niet?

Met een bikinitop zwemmen is niet meer van deze tijd, klinkt het in Berlijnse zwembaden. Maar je boezem ontbloten in ruil voor een gratis cocktail is dat ook niet, besliste de Lokerse politie. Waarom blijven vrouwenborsten zo controversieel? En moeten tradities zoals die op de Lokerse feesten verboden worden?