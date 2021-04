11.000 bijwerkingen gemeld na toedienen van 1,9 miljoen coronavaccins

Het gaat om cijfers die gelden tot en met 12 april toen 1.882.040 Belgen ten minste één dosis van een Covid-19-vaccin hadden gekregen. Er werden 10.943 bijwerkingen gemeld via het online coronameldingsformulier.



Hiervan werden er 3.207 in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank EudraVigilance geregistreerd. Van die bijwerkingen ging het in de overgrote meerderheid van de meldingen over koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats. "Deze reacties zijn gekende bijwerkingen en zijn in de bijsluiter beschreven. Dit zijn normale reacties die wijzen op de activatie van het immuunsysteem. Ze verdwijnen meestal na een tweetal dagen", benadrukt het FAGG.