101-jarige vrouw doodgeschopt door inbreker in Wallonië: politie doet oproep naar getuigen

De politie heeft een oproep gedaan naar mogelijke getuigen van een dodelijke inbraak op een 101-jarige vrouw in Wallonië. Julia Giboux werd op klaarlichte dag in haar huis overvallen en overleed aan de verwondingen die de dader haar toebracht.

De feiten speelden zich af op woensdag 29 juni rond 16.30 uur in de Avenue de Scailmont in Manage, een plaats in de provincie Henegouwen, tussen Bergen en Charleroi.

Volgens de politie drong de dader de woning van de vrouw binnen via een zijdoorgang. “Hij bedreigde het slachtoffer met een wapen en eiste haar geld. Hij duwde de oude dame tegen de grond en begon haar te stampen tegen haar benen. De dader doorzocht de woning alvorens op de vlucht te slaan.”

Julia werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwonding.

De verdachte is een blanke man van in de dertig. Hij is tussen 1,70 en 1,75 meter groot en normaal gebouwd. Hij droeg een zwarte pull met lange mouwen en een mondmasker, met daarop een tekening van grote tanden.

De dag van de overval vond een diploma-uitreiking plaats in de gemeentelijke basisschool in de Rue Delval, die uitkomt op de Avenue de Scailmont. De onderzoeksrechter in Charleroi vraagt nu aan alle ouders en anderen die de dader gezien zouden kunnen hebben in de buurt tussen 15.30 en 17 uur, om contact op te nemen.

Dat kan via email naar opsporingen@police.belgium.eu of telefonisch via het gratis nummer 0800/30.300.