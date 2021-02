101.000 vaccinaties gepland, 71.000 geregistreerd: waar is het verschil naartoe?

Marc Van Ranst over vertragin­gen bij leveren vaccins: “Ik begin er een beetje ongerust over te worden”

8:12 Viroloog Marc Van Ranst maakt zich zorgen over de vertragingen bij het leveren van de vaccins. Dat heeft hij gisteren gezegd in Terzake. “Het maakt alle andere beloftes die gemaakt zijn, ook onzeker. Ik begin er een beetje ongerust over te worden”, klonk het.