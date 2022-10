100 miljoen euro voor Vlaamse crèches gaat naar betere arbeidsvoorwaarden, over aantal kinderen per begeleider is nog niets beslist

PolitiekDe 100 miljoen euro die de Vlaamse regering bij de begrotingsopmaak van vorige week extra heeft vrijgemaakt voor de kinderopvang gaat naar betere arbeidsvoorwaarden en meer plaatsen voor gezinnen met lage inkomens. Over het aantal kinderen per begeleider wordt nog overlegd met de sector, klinkt het.

De Vlaamse regering besliste om tot 2027 100 miljoen euro per jaar extra te investeren in de noodlijdende kinderopvang. Daar komt nog 15 miljoen euro bovenop, maar dat is een opstap op het basisbedrag die eerder al voorzien was. Nu is er ook meer duidelijkheid over waar het geld precies naartoe gaat. Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V), die minister van Welzijn Hilde Crevits tijdelijk vervangt, heeft daarover dinsdag overlegd met de sector.



De basissubsidie voor erkende opvanginitiatieven stijgt vanaf 2023 met 50 procent. Initiatieven zonder basissubsidie, kunnen die opnieuw aanvragen.

Betere arbeidsvoorwaarden

Naast de initiatieven met een basissubsidie zijn er ongeveer 40.000 plaatsen in de kinderopvang waar de ouders een eigen bijdrage kunnen betalen volgens hun inkomen, zogenaamde ‘trap 2-plaatsen’. De subsidies binnen die trap worden gelijkgeschakeld, zodat elke plek aan inkomenstarief voortaan de hoogste subsidie krijgt. Dat moet betere arbeidsvoorwaarden toelaten en zou volgens de Vlaamse regering 3.000 extra plaatsen met inkomenstarief moeten opleveren, zodat kinderopvang toegankelijker wordt voor gezinnen met lage inkomens.

Voor onthaalouders wordt de onkostenvergoeding verder geïndexeerd. Alle onthaalouders komen voortaan bovendien in aanmerking voor de jobbonus. Alles samen kosten de maatregelen 92 miljoen euro.

Quote Op dit moment moeten begelei­ders in Vlaanderen tot negen kinderen tegelijker­tijd opvangen.

Aantal kinderen per begeleider

Over het aantal kinderen per begeleider is nog niets beslist. Daarover volgt nog overleg met de sector, ouders, de voorzieningen en wetenschappers, klinkt het. Op dit moment moeten begeleiders in Vlaanderen tot negen kinderen tegelijkertijd opvangen, waarmee Vlaanderen één van de hoogste begeleider-kindratio’s heeft in Europa. De sector trekt daarover al langer aan de alarmbel.

Lutgart Vrints van de Gezinsbond reageerde woensdag kritisch in De Ochtend op Radio 1. 115 miljoen euro is een groot bedrag, maar het is onvoldoende om de uitdagingen in de sector aan te pakken, zei ze. Volgens Vrints is een verdubbeling of zelfs een verdriedubbeling van het bedrag nodig om de kindratio naar beneden te halen en de werkdruk te verlagen.

Quote Negen is te veel: daar zijn heel de kinderop­vang én alles ouders het over eens Groen-parlementslid Celia Groothedde

Ook de oppositiepartijen in het Vlaams Parlement vinden de extra middelen onvoldoende. “Dit is veel te weinig om de crisis in de kinderopvang aan te pakken”, zegt Groen-parlementslid Celia Groothedde. “Negen is te veel: daar zijn heel de kinderopvang én alles ouders het over eens.”

Hannelore Goeman (Vooruit) spreekt van “een zoethoudertje voor een sector in crisis”. “Zolang de werkdruk niet naar beneden gaat, zullen begeleiders blijven afhaken en is de kwaliteit van de kinderopvang niet gegarandeerd”, tweet ze.

