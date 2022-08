100 miljoen euro extra om de facturen voor de armsten te betalen

Steeds meer aanwijzin­gen dat Russische legerlei­ding gevlucht is uit Cherson en “mogelijk 20.000” soldaten heeft achtergela­ten

Er duiken steeds meer aanwijzingen op dat de Russische legerleiding de zuidelijke stad Cherson in Oekraïne ontvlucht is zonder haar manschappen. De Britse nieuwszender Sky News spreekt over zo’n 20.000 achtergelaten soldaten. Zij komen mogelijk vast te zitten nu alle belangrijke bruggen over de Dnjepr door Oekraïense troepen onklaar zijn gemaakt. Volgens getuigenissen van bewoners zouden de soldaten zich zonder enige discipline gedragen.

18 augustus