100 jaar Soubry, het bedrijf dat de Belg meer dan spaghetti leerde eten: “De Italianen maken onze pasta na. Een grote compliment vind je toch niet?”

Hij had er geen dure trendwatcher voor ingehuurd, en tóch zat Joseph Soubry op het juiste spoor toen hij in 1921 besliste zijn bedrijf niet herop te bouwen. Dat bevond zich in Moorslede en lag door de Eerste Wereldoorlog helemaal in puin. Soubry was handelaar in cichorei, wortelstengels die door het gewone volk een eeuw geleden in 'koffie' veranderd werden. Dat bittere, bruine drankje was geen lang leven meer beschoren, zo wist Soubry, en hij zou zich op andere stengels gaan toeleggen: de pasta die hij al eens in Italië en Frankrijk had geproefd. "Er waren nog wel enkele tientallen kleine bedrijfjes in ons land die zich op die markt begaven, nochtans aten Belgen niet zoveel pasta. Wat macaroni met kaassaus af en toe, en in de soep werd weleens vermicelli gedaan als vervanger van aardappelen."