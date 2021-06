10 miljoenste vaccin geleverd, 'superspuiten’ leverden campagne al 1,5 miljoen dosissen winst op

Met een grote levering van meer dan 800.000 Pfizer-dosissen is de kaap van tien miljoen geleverde coronavaccins overschreden in ons land. Dankzij de zogenaamde superspuiten, die toelaten meer dosissen uit een flacon te halen, leverde ons dat zelfs al bijna 12 miljoen stuks op, of 1,5 miljoen dosissen winst. Later deze week zal het 10 miljoenste vaccin ook worden toegediend.

Maandenlang bleef het dit voorjaar wachten op voldoende vaccins om de vaccinatiecampagne ook echt onder stoom te brengen. Pas in april konden de vaccinatiecentra een eerste versnelling plaatsen, toen er voor het eerst ongeveer 400.000 vaccins per week toekwamen. Dat tempo verhoogde nog wat richting het half miljoen per week in mei, en deze maand juni is de absolute topmaand met tot nu toe wekelijks tussen de 800.000 en een miljoen vaccins.

Lees ook Levering op 29 juni bepaalt of tweede AstraZeneca-prik sneller kan worden toegediend

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vooral Pfizer

Alles samen werden er zo al 10.459.415 vaccins geleverd, van vier producenten. Pfizer/BioNTech neemt het leeuwendeel voor zijn rekening met meer dan 7 miljoen dosissen, Moderna zit aan bijna 1 miljoen, AstraZeneca leverde er tot nu toe iets meer dan 2 miljoen, en de Johnson & Johnson-vaccins bleven tot nu toe beperkt tot ongeveer 380.000 stuks. Van die laatste producent had de taskforce Vaccinatie tegen einde deze maand op 1,4 miljoen stuks gehoopt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Superspuitjes

Het goede nieuws bij elke nieuwe levering is wel dat we er meer dosissen kunnen uithalen dan officieel is voorgeschreven. Sinds midden maart gebruiken de vaccinatiecentra standaard de zogenaamde ‘zonder-dood-volumespuiten’, waarmee de medewerkers er zo goed als altijd in slagen meer dosissen uit een flacon te halen, zonder met overschot in het flesje achter te blijven.

Bij Pfizer boeken de centra daarmee 1 dosis winst (van 6 naar 7), net als bij Johnson & Johnson (van 5 naar 6), en 2 dosissen bij AstraZeneca en Moderna (van 10 naar 12).

Pure winst dus, waarmee nu al 1,5 miljoen extra dosissen werden gewonnen. Het gaat daarbij wel om een maximaal scenario ,waarbij elke extra dosis ook uit een flacon getrokken werd, maar op die manier geteld konden we al rekenen op 11.980.470 dosissen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De komende weken staan nog eens miljoenen nieuwe vaccins op de bestellijsten geschreven van de vier fabrikanten. Het is daarbij vooral uitkijken naar een grote levering AstraZeneca-vaccins op 29 juni. De officieel 696.000 stuks — 835.200 dankzij de superspuiten — moeten dan toelaten dat iedereen die nog met een termijn van 12 weken is ingepland voor zijn tweede prik, die vrijwillig kan vervroegen naar 8 weken. Dat zal wellicht gebeuren via de reservelijst Qvax.

Het overgrote deel van de leveringen in juli zal wel naar de tweede prikken gaan, waardoor het tempo aan eerste prikken zo goed als zal stilvallen. Daardoor kan het mogelijk nog tot augustus duren vooraleer elke 18-jarige in Vlaanderen een eerste prik krijgt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tot en met maandag werden om precies te zijn 9.748.711 vaccins toegediend. Later deze week zal de kaap van de 10 miljoenste dosis overschreden worden, aangezien er nu meer dan 1 miljoen per week in een arm verdwijnen.

Lees ook: