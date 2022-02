10 miljoen euro voor meer zonnepanelen op Vlaamse appartementsgebouwen

Vanaf donderdag hogere boete voor gsm'en achter het stuur

Wie met zijn gsm of tablet in de handen of op de schoot achter het stuur zit, riskeert vanaf donderdag 3 maart een boete van 174 euro. Dan gaat de aangekondigde verstrenging in, zo heeft minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) bevestigd.

26 februari