10 keer meer speedpedelecs, 20 keer meer ongevallen

Ook bekende chocolade­fa­brie­ken leggen productie stil na ontdekking salmonella bij Barry Callebaut in Wieze: “Veiligheid boven alles”

Chocoladeproducent Barry Callebaut heeft de productie in de fabriek in het Oost-Vlaamse Wieze - de grootste chocoladefabriek ter wereld - stilgelegd na de ontdekking van salmonella in een productielot. Alle chocoladeproducten na 25 juni geproduceerd in Wieze, werden geblokkeerd. Ook chocoladeverwerkers Neuhaus, Chocolate Group, Guylian en Mondelez leggen hun productie volledig of gedeeltelijk stil omdat Barry Callebaut hen mogelijk besmette chocolade leverde, meldt ‘De Tijd’. “Er zijn geen producten die mogelijk besmet zijn bij klanten geraakt, alles is 100 procent veilig”, verzekert Ignace Van Doorselaere, CEO van Neuhaus, in gesprek met HLN LIVE.

30 juni