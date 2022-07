10.000 Vlamingen en Brusselaars vierden Vlaamse feestdag in Brussel

In Brussel vonden twee dagen lang verschillende activiteiten plaats voor de Vlaamse feestdag. Op zondag konden bezoekers zich tijdens "Zicht op Zuid" op negen locaties laten onderdompelen in het stadsleven van Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis. Op maandag, de Vlaamse feestdag, was er onder meer de Brussel Danst Roller Skate Jam op het Muntoplein, met workshops, initiaties en dj's. Dat evenement lokte 1.600 bezoekers. En op de Grote Markt traden Ketnet-sensatie #LikeMe en Raymond van het Groenewoud & Brussels Philharmonic op.

Onbekend en onbemind

"Brussel is bij de Vlaming soms onbekend, en dus onbemind. Vlaanderen Feest, Brussel Danst was een ideale gelegenheid voor Vlamingen om Brussel beter te leren kennen. Drie op de vier deelnemers aan de wandelingen, fietstochten en andere activiteiten om onze hoofdstad te ontdekken kwamen uit Vlaanderen. Daarnaast was het na twee corona-edities gelukkig weer genieten van een groot feest voor jong en oud in de Brusselse binnenstad", aldus Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle.