1 op de 7 jonge bestuurders rijdt elke maand onder invloed van één of meerdere drugs

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil dat de lokale politie evolueert naar korpsen van minstens 500 mannen of vrouwen. “Veel politiezones zijn nu gewoon te klein om alles te doen wat we van hen verwachten.” En dus roept Verlinden burgemeesters en korpschefs op om te werken aan fusies. Maar wat zou dat betekenen voor u als burger? Zal u verder moeten rijden voor een kantoor? Of zijn er vooral voordelen?